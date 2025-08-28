Governo lança 3° edição da Corrida dos Poderes em Campo Grande

A Corrida dos Poderes foi lançada nesta quinta-feira (28) pela primeira dama, Mônica Riedel, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande. O evento é tradicional e faz parte do calendário esportivo de Mato Grosso do Sul.

Durante coletiva de imprensa, Mônica destacou a importância do evento. “A corrida junta o esporte, o lazer e as questões sociais, já que também é uma corrida solidária, pois fazemos doações de brinquedos. Os servidores são inspirações para as famílias, para que comecem a participar e fazer um exercício físico”, afirmou.

A 3° Edição da corrida terá como novidade a inclusão dos atletas 60+ para correr, em parceria com a CASSEMS.

Presente no evento de lançamento, o atleta paraolímpico e comunicador Yeltsin Jacques, referência nacional no esporte e inspiração em superação, destacou que é um orgulho participar da corrida. Hoje, ele é palestrante no evento de abertura.

“Mais uma vez tem tudo para ser uma grande corrida. Ela que visa incentivar a pratica esportiva entre os servidores públicos, melhorando a saúde e a qualidade de vida. Não falo apenas como atleta, mas também como alguém atingido pela transversalidade que o esporte proporciona em nossas vidas”, detalhou o corredor.

O deputado estadual e presidente da ALEMS (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), Gerson Claro, pontuou que os municípios do interior têm solicitado para aderir a corrida também em outras cidades. “Temos a expectativa de mais de 5 mil inscritos e vemos o evento crescendo bastante. Além disso, notamos também que o cuidado da saúde tem crescido no estado e isso é bom, o alcance do bem-estar social tem melhorado ainda mais a qualidade de vida dos sul-mato-grossenses”, explicou.

As inscrições para corrida começam no dia 29 de agosto, às 9h, exclusivamente pela internet, no site https://corridadospoderes.ms.gov.br/. O primeiro lote será exclusivo para servidores públicos estaduais. Já o segundo lote, aberto ao público geral, será disponibilizado no dia 23 de setembro, também às 9h.

A corrida está prevista para acontecer no dia 25 de outubro, com roda ainda a ser divulgada pelos organizadores.

