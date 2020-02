Grandes eventos esportivos movimentarão a capital em 2020

Campo Grande será palco de grandes eventos esportivos em 2020. No calendário, 13 competições que prometem movimentar pelo menos 20 mil pessoas. Destaque para a Liga das Nações de Voleibol Masculino, que traz a seleção para a Capital após 16 anos, e eventos que vão da escalada em árvore a competições de karatê ao tênis de mesa.

O número de participantes tem como base nos dados de 2019, onde os eventos movimentaral 12 mil. Agora, estes números tendem a duplicar por conta da reabertura do ginásio Guanandizão.

O diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes, Rodrigo Terra, destaca que a expectativa é movimentar os campo-grandenses. ‘’Em junho terá campeonato da Liga das Nações, que conta com equipes do Brasil, Alemanha, Itália e Rússia, além de outros esportes’’, afirma.

Campo Grande receberá a última etapa dos jogos em casa, na preparação para as Olimpíadas de 2020, na qual a seleção já está classificada. A última vez que a seleção esteve em Campo Grande foi em 2004, quando venceu Portugal pela Liga Mundial.

Outro evento que promete agitar os campo-grandenses é o 11º Campeonato Brasileiro e 2º Campeonato Latino Americano de Escalada em Árvores, que acontecerá no Parque das Nações Indígenas, de 29 de agosto até 4 de setembro, junto com o 24º Congresso Brasileiro de Arborização Urbana.

A Capital também vai sediar a 2ª etapa do Brasileiro de Karate, em maio, e o Campeonato Brasileiro Centro Oeste de Jiu Jitsu, em novembro.

O calendário também apresenta para este ano o 30º campeonato de Tênis de Mesa, que acontecerá nos dias 18 e 19 de julho, na Associação Nipo Brasileira. A partir de março, começam as demais competições, com a 2ª Copa Campo Grande de Futebol Amador, Jogos dos Povos Indígenas, 19º Jogos Municipais dos Idosos, Corrida do Facho, 14º Jogos do Servidor Público Municipal, 4º Jogos Radicais Urbanos, 35º Jogos Escolares de Campo Grande, 3º Jogos Escolares Paralímpicos e 2º Jogos Universitários Inter Atléticas.

Deixe seu Comentário

Leia Também