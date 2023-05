Grandes eventos "fomentam economia", diz secretário

Com o recebimento de grandes eventos esportivos, Mato Grosso do Sul entra cada vez mais no rol de escolhas das organizações e isso acaba virando um passaporte para fomentar a economia, tornando o Estado um ponto de entretenimento e diversão para turistas.

Ao JD1 Notícias, o secretário Marcelo Ferreira Miranda da Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), disse que o Estado vem se projetando como um dos que mais recebe eventos desse porte, como o Circuito Brasileiro de Vólei de Praia neste final de semana, no Parque das Nações, em Campo Grande, competição que acontece pela quinta vez consecutiva em Mato Grosso do Sul.

"O esporte tem essa característica de fomenta a economia e trazer a visibilidade ao nosso Estado. A gente vai se preparando, toda vez que um evento vem, vai deixando um legado", afirmou Miranda, dizendo que haverá transmissão ao vivo do SporTV da competição, gerando ainda mais reconhecimento.

O secretário explica que diversas federações estão encaminhando propostas para escolher cidades e sediar novos eventos. Marcelo relembra o Campeonato Brasileiro de Futsal, ocorrido em Maracaju, que foi um sucesso e gerou atrativo para hotéis, ficando lotados por cerca de uma semana.

Ainda sem data, Marcelo aproveitou para confirmar a entrega de duas novas pistas de atletismo para Ponta Porã e Chapadão do Sul, ambas emborrachadas e homologadas pela Federação de Atletismo. Outro ponto detalhado pelo secretário é o recebimento de novos eventos esportivos.

Daqui a duas semanas, Campo Grande recebe o Brasileiro de Motovelocidade, no segundo semestre é a vez do Brasileiro de Motocross e em setembro, a final da Superliga de Vôlei. "Isso mostra que os organismos nacionais e as confederações estão olhando para Mato Grosso do Sul".

