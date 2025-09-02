Menu
Esportes

Grêmio encaminha contratação do meia Willian até o fim de 2026

Jogador de 37 anos estava livre no mercado após saída do Fulham

02 setembro 2025 - 18h42

O Grêmio encaminhou a contratação do meia Willian, em acordo verbal que prevê contrato definitivo até o final de 2026.

Apesar de ainda faltar a formalização com assinatura, fontes próximas ao clube e ao jogador confirmam que os termos principais já foram acertados.

Revelado pelo Corinthians, Willian já havia sido alvo do Tricolor em janelas anteriores e estava livre no mercado após deixar o Fulham, da Inglaterra, onde disputou 12 partidas em 2025 após retornar do Olympiacos, da Grécia. O atleta tem 37 anos.

Segundo informações publicadas pelo jornalista Alex Bagé e confirmadas pelo ge, o jogador deve desembarcar em Porto Alegre nos próximos dias para a realização de exames médicos e assinatura do contrato.

Por estar livre no mercado, Willian não precisa ser registrado dentro da janela de transferências, que se encerra nesta terça-feira.

Nos bastidores, detalhes burocráticos ainda são discutidos, com o advogado do atleta analisando a documentação final. Apesar disso, o acerto é considerado praticamente fechado pelo Grêmio.

