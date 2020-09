Grêmio, Inter e Athletico-PR podem se classificar hoje para às oitavas da Libertadores

Grêmio e Internacional já podem se classificar nesta terça-feira (29) para as oitavas de final da Copa Liberadores da América, de forma antecipada. O Tricolor recebe o Universidad Católica, do Chile, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 19h15 (horário de Brasília). Já o Colorado encara fora de casa o América de Cali, da Colômbia, às 21h30, na cidade de Cali (Colômbia).Para os times gaúchos avançarem à próxima fase, basta que vençam esta noite os duelos da quinta e penúltima rodada da fase de grupos.

No Grupo E, o Colorado e o Tricolor aparecem nas duas primeiras colocações. Os tradicionais rivais gaúchos possuem a mesma pontuação na Liberta, sete no total. Entretanto, o líder Inter leva a melhor no saldo de gols: marcou três vezes, enquanto o Grêmio tem apenas um gol.

Assim como o Colorado, o Athletico-PR também está na ponta do Grupo C, com nove pontos. Se os paranaenses empatarem esta noite contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, em casa, na Arena da Baixada, garantem a classificação para as oitavas. A partida começa às 21h30, em Curitiba (PR).

