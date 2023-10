GT coordenará candidatura do Brasil para sediar Copa do Mundo de 2027

O Decreto nº 11.724, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, oficializou a criação de um Grupo de Trabalho para coordenar as ações da candidatura do Brasil a sediar a próxima edição da Copa do Mundo de Futebol Feminino, em 2027

A principal função do GT é garantir o cumprimento de uma série de exigências previstas no caderno de encargos da Federação Internacional de Futebol (FIFA) para os países que se candidatam a receber o Mundial. O Brasil nunca sediou um Mundial feminino e a equipe nacional ainda busca um título inédito na competição.

Estão previstas as participações de dezenas de pastas do Governo Federal no GT, sob coordenação do Ministério do Esporte. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será convidada permanente para as reuniões.

“O Brasil já está pronto para realizar a melhor Copa do Mundo Feminina da história. Já temos experiência com grandes eventos, sabemos como fazer, temos inúmeros estádios no padrão FIFA, avançamos na logística, e o Governo Federal dará todo o suporte necessário para a realização de um torneio exemplar”, afirma o ministro do Esporte, André Fufuca.

As atividades do GT têm prazo de duração prevista de 180 dias e são consideradas prestação de serviço público relevante e não haverá remuneração aos integrantes.

O Brasil compete com outras três candidaturas pelo direito de sediar o Mundial de 2027. Também estão no páreo a África do Sul e duas propostas conjuntas: uma da Europa, com Alemanha, Bélgica e Holanda, e outra de Estados Unidos e México. A decisão deve ocorrer no 74º Congresso da FIFA, previsto para maio de 2024.

Atualmente, o projeto brasileiro conta com 10 cidades-sede: Fortaleza, Recife e Salvador, no Nordeste; Porto Alegre, no Sul; Manaus, no Norte; Cuiabá e Brasília, no Centro-Oeste; Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, no Sudeste.

