Guanandizão é escolhido para sediar Supercopa de Vôlei em outubro

O ginásio Guanandizão, em Campo Grande, foi escolhido pela CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) para receber os jogos da Supercopa de Vôlei, em outubro deste ano.

A confirmação veio através de um comunicado nas redes sociais da própria entidade. O anúncio contou com as datas dos jogos, tanto no masculino, quanto no feminino.

Segundo a CBV, no dia 18 de outubro, um sábado, Osasco São Cristão Saúde enfrenta o Sesi Vôlei Bauru, com horário a ser definido.

Já no dia 19 de outubro, no domingo, é a vez do Sada Cruzeiro encarar o Itambé Minas no duelo decisivo pela taça, também com horário a ser definido pela entidade.

"O ginásio Guanandizão, em Campo Grande, está pronto para receber em grande estilo a competição que abre o calendário da temporada de clubes do voleibol brasileiro", escreveu a CBV nas redes sociais.

Por enquanto, a confederação se limitou apenas em confirmar o local dos jogos. A questão dos ingressos deve ser divulgada em breve.

