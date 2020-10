Guanandizão tem data definida para sediar temporada nacional de vôlei

A Capital sul-mato-grossense será sede da Supercopa de Vôlei 2020/21, que teve, nesta semana, datas e horários das disputas definidos pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Os confrontos entre EMS Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro Vôlei (MG), pelo masculino às 20h30 do dia 30 de outubro e Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc Flamengo (RJ), às 20h30 no dia 6 de novembro, vão marcar a reabertura do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, totalmente reformado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

O torneio é realizado anualmente e reúne quatro das principais equipes do Brasil, colocando frente a frente os atuais vencedores da Copa Brasil e da Superliga Banco do Brasil. A disputa pelo título, em ambos os gêneros, ocorre em jogo único. Os dois confrontos terão cobertura televisiva do SporTV 2, canal por assinatura pertencente ao Grupo Globo.

O Guanandizão está mais do que pronto para ser palco da Supercopa. Mesmo sem a presença do público, em decorrência do risco de contágio viral, o objetivo é fazer do torneio nacional o evento de reinauguração da praça esportiva e o principal teste para a Liga das Nações.

Liga das Nações

O megaevento, realizado pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB, na sigla em inglês), com aporte financeiro do Governo do Estado, colocará em quadra as seleções masculinas de Alemanha, Brasil, Itália e Rússia, entre os dias 11 e 13 de junho de 2021. O convênio firmado prevê repasse de R$ 1,3 milhão dos cofres estaduais para custear a competição internacional.

“Certamente a Liga das Nações será um dos maiores eventos esportivos da história de Mato Grosso do Sul e é sempre muito gratificante receber a seleção brasileira. Em função do complicado momento pelo qual passamos, por conta da Covid-19, uma competição desse porte também vai ajudar muito na retomada da economia no Estado”, pontua o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda.

O maior ginásio coberto de Mato Grosso do Sul passou por modernização em sua estrutura e está alinhado ao padrão internacional de eventos, graças ao projeto de reforma geral e adequação realizado pelo Governo, junto à Prefeitura Municipal de Campo Grande. Atualmente, pode comportar 8.240 pessoas.

