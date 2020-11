Guanandizão terá disputa pela Supercopa feminina de vôlei nesta sexta

O ginásio Guanandizão recebe nesta sexta-feira (6), Dentil/Praia Clube (MG) e Sesc RJ Flamengo que serão adversários em mais uma decisão nesta temporada pela SuperCopa 2020, que será transmitida ao vivo na SportTV às 20h

Grandes estrelas do vôlei feminino já estão em Campo Grande para a partida e há uma enorme expectativa em torno da presença de uma parcela do público – 10% da capacidade está liberada para os torcedores.

“É um grande reencontro com os torcedores. Claro, ainda vamos estar com uma super redução de capacidade do público, e é preciso ser assim, mas já vai ser importante para todos nós olhar no olho dos torcedores, mesmo que de longe. Sabemos que aqui em Campo Grande a torcida respira voleibol, nos acompanha e estramos sempre recebendo muito carinho de todos os torcedores. Além disso, acompanhamos a Supercopa masculina e vimos o ginásio como é incrível e estamos todos muito felizes de estar aqui”, disse Amanda, capitão do Sesc RJ Flamengo

A Supercopa masculina também foi realizada em Campo Grande, na semana passada, quando o EMS Taubaté Funvic (SP) superou o Sada Cruzeiro (MG) por 3 sets a 2 e comemorou o título no ginásio Guanandizão.

Deixe seu Comentário

Leia Também