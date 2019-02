Gustavo Borges se apresenta em MS na próxima segunda-feira

O medalhista olímpico Gustavo Borges estará nesta segunda-feira (18) em Três Lagoas para ministrar palestras, além de se apresentar em um espetáculo aquático com as crianças do Sesi três-lagoense.

Na dinâmica “Nadando com Gustavo Borges”, as crianças da natação entram em ação e, ao mesmo tempo em que praticam e demonstram aos espectadores diferentes tipos de nados, auxiliam o nadador no resgate da princesa. Às 13 horas, no auditório da Escola do Sesi, o nadador apresentará a palestra motivacional “Atitude de Campeão”, uma oportunidade para a população e empresários locais conhecerem o poder transformador do esporte e, mais especificamente, da natação.

Programação do evento

A programação começa às 10 horas, quando o atleta concede entrevista a jornalistas no auditório da Escola do Sesi. Em seguida, às 10h30, terão início os eventos abertos a toda a população de Três Lagoas, com o “Desafio do Tubarão”, um espetáculo aquático gratuito no qual Gustavo Borges contracena com super-heróis para resgatar uma princesa em apuros.

Metodologia Gustavo Borges

Oferecida nas escolas do Sesi de Três Lagoas e Corumbá, as aulas de natação com a Metodologia Gustavo Borges são abertas a toda comunidade, a partir dos quatro anos de idade até a idade adulta. Alunos das escolas do Sesi pagam mais barato, tanto na matrícula, quanto nas mensalidades.

A instituição elaborou quatro pacotes especiais – mensal, trimestral, semestral e anual – e, quanto maior o plano adquirido, menor o valor pago por mês. A metodologia existe desde 2001 e é sucesso em todo o Brasil, sendo aplicada em 220 cidades brasileiras para mais de 170 mil alunos.

Programação de Gustavo Borges na Escola do Sesi de Três Lagoas

Data: 18 de fevereiro – segunda-feira

Local: Escola do Sesi – Rua Angelina Tebet, 807, bairro Santa Luzia

Horários: 10h - Entrevista coletiva (evento exclusivo para jornalistas)

Local: Auditório da Escola do Sesi

10h30 - Desafio do Tubarão (evento gratuito e aberto à comunidade)

Local: Piscina da Escola do Sesi

13h - Palestra "Atitude de Campeão" (evento gratuito e aberto à comunidade)

Local: Auditório da Escola do Sesi

14h - Sessão de fotos e autógrafos

