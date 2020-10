Governo esclarece queda de arquibancadas no Guanandizão e confirma jogo para hoje

Após a queda de parte da arquibancada do Estádio Guanandizão antes da inauguração na quinta-feira (29), o Governo do Estado por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), esclareceram o que afetou a estrutura do local durante as chuvas.

Segundo nota oficial, em reunião com engenheiros da empresa responsável pela execução do projeto de reforma e adequação, constatou-se que houve falha pontual em uma das calhas de captação e escoamento da água. Apenas uma pequena parte da arquibancada foi afetada, o que já foi resolvido, não comprometendo o restante dos assentos do complexo esportivo.

Uma equipe técnica da empresa já realizou a manutenção nesta parte do telhado e trocou os materiais que apresentaram defeito, garantindo a drenagem correta da água pluvial.

A quadra, palco das partidas da Supercopa de Voleibol 2020, não foi afetada. Inclusive, as equipes masculinas de EMS Taubaté e SADA Cruzeiro realizaram treino normalmente na noite de ontem e as condições estruturais do espaço foram aprovadas por ambas as delegações e pela diretoria técnica da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Partida de Inauguração

A partida entre EMS Taubaté Funvic (SP) e Sada Cruzeiro Vôlei (MG), pela Supercopa de Voleibol 2020, no gênero masculino, está mantida pela CBV para esta sexta-feira (30), às 20h30 (horário de MS).

