Há 40 anos, Ayrton Senna vencia sua primeira corrida na F1 e se tornava "Rei da Chuva"

Há exatos 40 anos, em 21 de abril de 1985, a Fórmula 1 testemunhava o nascimento de uma lenda sob um temporal em Estoril, Portugal. Com uma performance impecável em condições extremas, Ayrton Senna conquistava sua primeira vitória na categoria, firmando-se ali como o “Rei da Chuva”.

Pilotando pela Lotus, Senna largou na pole position — também a primeira da carreira — e desapareceu na neblina de água formada pela chuva incessante. Enquanto nomes consagrados como Alain Prost, Nelson Piquet e Niki Lauda abandonavam a prova e outros lutavam para manter o controle de seus carros, o brasileiro seguia em ritmo alucinante.

Ao final das 67 voltas, cruzou a linha de chegada com uma vantagem de 1 minuto e 2 segundos sobre Michele Alboreto, da Ferrari, o segundo colocado. Todos os demais pilotos foram ao menos uma volta atrás.

"Ele sumiu na água", descreveu a imprensa da época. “A Fórmula 1 ganhou um novo rei da chuva; o Brasil, um ídolo importante; e a Lotus, um piloto confiável para disputar o título mundial”, escreveu o jornal O Globo em sua coluna pós-corrida.

Apesar do domínio, Senna declarou após a corrida que aquela havia sido “sua corrida mais difícil”. A dificuldade, no entanto, não impediu a consagração: o jovem piloto brasileiro, que já havia dado indícios de seu talento no molhado no GP de Mônaco de 1984 ao terminar em segundo com um carro modesto da Toleman, agora cravava seu nome na história da F1 com uma exibição irretocável.

Mas o talento de Senna na chuva não foi obra do acaso. Nos tempos de kart, ele chegou a perder corridas justamente pela dificuldade em guiar sob a pista molhada. Ciente da sua limitação, decidiu enfrentá-la: treinava em Interlagos sempre que chovia e chegou a construir uma pista em sua fazenda, no interior de São Paulo, especialmente para se aperfeiçoar nas condições adversas.

Seu antigo instrutor de kart, Altamir Mauro Dias, o “Maurão”, recordou em entrevistas a rotina intensa do piloto: “Ele chegava na pista às 5h da manhã e saía às 22h da noite. Corria o dia inteiro e depois rezava para chover.”

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também