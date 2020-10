Hamilton chega a 91 vitórias na F-1 e iguala recorde de Schumacher

O Inglês Lewis Hamilton alcançou neste domingo (11), o recorde de vitórias da Fórmula 1. Quis o destino que ele atingisse o feito justamente na Alemanha, casa do alemão Michael Schumacher.

O inglês liderou o Grande Prêmio de Eifel, no circuito de Nürburgring, praticamente do começo ao fim. O piloto da Mercedes está mais perto do sétimo título mundial, o quarto consecutivo.

Hamilton largou na segunda posição, atrás do companheiro de equipe Valtteri Bottas. Na 12ª volta, o inglês aproveitou erro do finlandês na curva um e assumiu a ponta, mantendo-a até o fim das 60 voltas. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, chegou em segundo, com o australiano Daniel Ricciardo, da Renault, completando o pódio. Na premiação, o hexacampeão mundial recebeu o capacete de Schumacher das mãos de Mick, filho do alemão.

Após 11 etapas, Hamilton lidera a edição 2020 da Fórmula 1 com tranquilidade. O inglês soma 230 pontos, contra 161 de Bottas, segundo colocado, e 147 de Verstappen, que desponta em terceiro. O britânico pode igualar, ao final desta temporada, outra marca de Schumacher, que é o recorde de títulos na categoria. Com sete títulos, o alemão é o piloto com mais conquistas.

Já no campeonato de construtores, a Mercedes encabeça a tabela com 391 pontos, ante 211 da Red Bull, e caminha para o sétimo título consecutivo. Para se ter ideia do domínio da equipe alemã em 2020, Hamilton, sozinho, tem mais pontos que a dupla da escuderia austríaca (Verstappen e o tailandês Alexander Albon) junta.

A próxima etapa da Fórmula 1 será no dia 25 de outubro com o Grande Prêmio de Portugal, 12ª etapa da temporada. Na prova que será realizada no Autódromo Internacional do Algarve, na cidade de Portimão, Hamilton pode se isolar como maior vencedor da história da categoria.

