Hegemonia azul: Em Campo Grande, Cruzeiro supera Minas e conquista a 7° Supercopa de Vôlei

O Sada Cruzeiro não deu chances para o azar e conquistou a sua sétima Supercopa Brasileira de Vôlei, na noite deste domingo, dia 19 de outubro, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, ao superar o Minas Itambé por 3 sets a 0.

A equipe mantém uma hegemonia na competição, sendo o único time, tanto no naipe feminino ou no masculino, a conquistar o maior número de títulos.

O Sada Cruzeiro começou avassalador nos primeiros pontos, desgarrando no placar e obrigando o Minas a tentar encontrar soluções na quadra. As rápidas inversões feitas surtiram efeito e pressionaram o time celeste a se atentar.

A partida, mesmo com alguma distância no placar, seguia equilibrada, pois o Minas acertou diversos ataques e contra-ataques, usando o fator bloqueio também, mas o Cruzeiro, com a gordura criada, se equilibrou novamente no jogo e conseguiu fechar o duelo no primeiro set em 25 a 19.

Para o segundo set, o Minas veio mais agressivo nas ações ofensivas, a distribuição do levantador Gustavo também parece ter funcionado mais e dificultou muito para o bloqueio do Sada Cruzeiro. Com isso, a abertura de uma vantagem foi criada e a expectativa era que o Minas conseguisse um resultado bastante favorável.

Porém, do outro lado, parece que a experiência de alguns jogadores começou a aparecer, como o caso do central Lucão, que passou a atacar e a sua passagem pelo saque fez um verdadeiro estrago no time do Minas. Na trocação considerada franca, o Cruzeiro se saiu melhor e novamente levou o set em 25 a 20.

O terceiro set começou muito disputado entre as equipes, ponto a ponto, e poucos erros por parte das equipes. O duelo seguiu assim até a metade dele, quando o Minas começou a errar nos ataques, mesmo com boas distribuições do levantador Gustavo, mas o saque de Matheus Brasília foi poderoso a ponto de desestabilizar o adversário.

Na reta final, o Cruzeiro apenas administrou a grande vantagem construída no decorrer da partida e fechou o duelo em 25 a 17, fazendo 3 a 0 em sets, conquistando a Supercopa de Vôlei, em Campo Grande.

