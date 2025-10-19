Menu
Menu Busca domingo, 19 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Hegemonia é fruto do trabalho e 'fazer o melhor a cada dia', diz técnico do Cruzeiro

Filipe Ferraz tem uma história no clube e após ser jogador, se transformou no treinador do time

19 outubro 2025 - 20h02Luiz Vinicius     atualizado em 19/10/2025 às 20h22
Filipe Ferraz e toda comissão técnica do Sada CruzeiroFilipe Ferraz e toda comissão técnica do Sada Cruzeiro   (Luiz Vinicius)

O técnico Filipe Ferraz, do Sada Cruzeiro, destacou a entrega e a qualidade do elenco, mas que para manter uma hegemonia no torneio da Supercopa Brasileira de Vôlei, é fruto de muito trabalho e uma entrega de "fazer o melhor a cada dia". 

Ao JD1 Notícias, o treinador explicou que a comissão técnica apenas dá o caminho para os atletas brilharem e que eles são as verdadeiras estrelas. Ele conquistou o título em solo campo-grandense, no Ginásio Guanandizão.

"Os atletas que chegam aqui, eles entendem a filosofia de trabalho, de estar fazendo o seu melhor a cada dia. Eu digo sempre para eles, a gente quer que vocês façam o melhor no treino, nos jogos, e se o melhor", disse a reportagem.

Mas completou dizendo que o trabalho da comissão é importante por avaliar todos os jogos e os adversários. "A gente apenas dá o caminho. Nós, da comissão técnica, trabalhamos muito duro estudando várias equipes, mas o principal são os atletas que concordam com o que a gente estuda e a gente passa para eles durante o jogo".

Filipe tem uma história no clube por também ter atuado por várias temporadas com a camisa do Cruzeiro. Mas dessa vez, ele está a frente da equipe e o espírito vencedor reflete nos demais, atrelado a vários jogadores experientes, como Wallace e Lucão.

Para a Superliga, o técnico lembra que é preciso aproveitar o momento, festejar, mas relembrar que na terça-feira, dia 21, tem pela frente o Juiz de Fora na estreia da competição nacional.

"A gente sabe que o Cruzeiro disputa todos os torneios, praticamente. A gente não tem tempo para comemorar hoje, aproveitar o que tem que aproveitar hoje, porque amanhã a gente já tem que pensar realmente na Superliga, que ela é longa, e depois a gente tem outros campeonatos. A gente tem o Sul-Americano, a gente tem o Mundial, quem sabe na Copa Brasil, pode estar classificado ali entre os oito primeiros. Mas, enfim, passo a passo, step by step, conforme o Cruzeiro vai todo ano. E, se Deus quiser, a gente conseguir chegar mais às finais dos torneios", finalizou.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Líbero Alê atendeu todos os fãs e torcedores
Esportes
Alê cita carência do vôlei em algumas cidades e que 'tenta retribuir carinho'
Sada Cruzeiro conquista mais um título na história
Esportes
Hegemonia azul: Em Campo Grande, Cruzeiro supera Minas e conquista a 7° Supercopa de Vôlei
Cugno foi eleita melhor jogadora da Supercopa Feminina
Esportes
Melhor em quadra, argentina Cugno se encanta com Campo Grande: "são muito carinhosos"
Luizomar de Moura vibrou bastante com a vitória da equipe e o título conquistado
Esportes
'Saio muito feliz e espero voltar", diz Luizomar após título com Osasco em Campo Grande
Osasco conquista a Supercopa de Vôlei
Esportes
Carrasco: Osasco volta a vencer Sesi e conquista Supercopa de Vôlei em Campo Grande
Torcedores vieram em peso para jogo
Esportes
Nem chuva e 'friozinho' afastam torcedores, que lotam Guanandizão no 1° dia de Supercopa
Dani Lins aposta em jogo leve e alegre para vencer a Supercopa de Vôlei
Esportes
Experiente nas quadras, Dani Lins acredita em 'jogo solto' para vencer Supercopa na Capital
Diana atendeu aos fãs no Guanandizão
Esportes
Diana agradece carinho recebido de campo-grandenses: 'sentimento de gratidão'
Osasco fez um treino comandado por Luizomar
Esportes
"Tomadas de decisões" pode ser o diferencial para vencer, diz Luizomar, técnico do Osasco
Camila Brait comenta sobre duelo contra Sesi-Bauru
Esportes
"Honra estar aqui", diz Brait ao falar de Campo Grande e elogia expansão do vôlei

Mais Lidas

Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta matar mulher com motosserra em Campo Grande
O achado foi feito na manhã de hoje
Polícia
Corpo avistado boiando no Rio Anhanduí é encontrado nos fundos do Lageado