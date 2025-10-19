Hegemonia é fruto do trabalho e 'fazer o melhor a cada dia', diz técnico do Cruzeiro

O técnico Filipe Ferraz, do Sada Cruzeiro, destacou a entrega e a qualidade do elenco, mas que para manter uma hegemonia no torneio da Supercopa Brasileira de Vôlei, é fruto de muito trabalho e uma entrega de "fazer o melhor a cada dia".

Ao JD1 Notícias, o treinador explicou que a comissão técnica apenas dá o caminho para os atletas brilharem e que eles são as verdadeiras estrelas. Ele conquistou o título em solo campo-grandense, no Ginásio Guanandizão.

"Os atletas que chegam aqui, eles entendem a filosofia de trabalho, de estar fazendo o seu melhor a cada dia. Eu digo sempre para eles, a gente quer que vocês façam o melhor no treino, nos jogos, e se o melhor", disse a reportagem.

Mas completou dizendo que o trabalho da comissão é importante por avaliar todos os jogos e os adversários. "A gente apenas dá o caminho. Nós, da comissão técnica, trabalhamos muito duro estudando várias equipes, mas o principal são os atletas que concordam com o que a gente estuda e a gente passa para eles durante o jogo".

Filipe tem uma história no clube por também ter atuado por várias temporadas com a camisa do Cruzeiro. Mas dessa vez, ele está a frente da equipe e o espírito vencedor reflete nos demais, atrelado a vários jogadores experientes, como Wallace e Lucão.

Para a Superliga, o técnico lembra que é preciso aproveitar o momento, festejar, mas relembrar que na terça-feira, dia 21, tem pela frente o Juiz de Fora na estreia da competição nacional.

"A gente sabe que o Cruzeiro disputa todos os torneios, praticamente. A gente não tem tempo para comemorar hoje, aproveitar o que tem que aproveitar hoje, porque amanhã a gente já tem que pensar realmente na Superliga, que ela é longa, e depois a gente tem outros campeonatos. A gente tem o Sul-Americano, a gente tem o Mundial, quem sabe na Copa Brasil, pode estar classificado ali entre os oito primeiros. Mas, enfim, passo a passo, step by step, conforme o Cruzeiro vai todo ano. E, se Deus quiser, a gente conseguir chegar mais às finais dos torneios", finalizou.

