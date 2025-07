Hipismo de MS brilha ao conquistar ouro no Brasileiro de Escolas

Equipe de Mato Grosso do Sul, formada por atletas de Campo Grande, conquistou o lugar mais alto do pódio no hipismo durante o Campeonato Brasileiro de Escolas, ocorrido no começo de julho, em Brasília, no Distrito Federal.

A formação foi campeã nacional na categoria escola, série 80 cm, conquistando a medalha de ouro por equipe e somando vitórias individuais ao longo dos quatro dias de competição.

A conquista veio com as amazonas Izabela Bazzana Dias, da escola Manège da Serra, e Júlia Silveira Pegolo, Raquel Borges Vinholi e Liz Borges Vinholi, que representaram o Colégio Militar de Campo Grande.

No total, os atletas do Mato Grosso do Sul somaram 15 medalhas individuais nas séries 60cm e 80cm, distribuídas entre ouros, pratas e bronzes, considerando os resultados diários.

Organizado pela Federação Hípica de Brasília, o Campeonato Brasileiro de Salto Escolas e Aspirantes 2025 reuniu 350 competidores, 275 cavalos e 409 inscrições.

