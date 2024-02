Hoje tem Palmeiras x Ituano, às 20h (MS)

Em jogo válido pela sexta rodada do Paulista, Palmeiras e Ituano vão se enfrentar na noite desta quinta-feira (8), às 20h (MS), na Arena Barueri, em Barueri.

O time da capital paulista está invicto no Estadual, com dez ponto e um jogo a menos, diferentemente do time de Itu, que já acumula três derrotas até aqui. A partida terá transmissão de Paulistão Play e Cazé TV.

Serviço

PALMEIRAS X ITUANO;

Paulista - 6ª rodada;

Data e horário: quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024, às 20h (MS);

Local: Arena Barueri, em Barueri-SP;

Onde assistir: Paulistão Play e Cazé TV.

