Holanda e Espanha abrem quartas de final da Nations League; saiba onde assistir

Nesta quinta-feira (20), a UEFA Nations League entra em sua fase decisiva com o início das quartas de final. Entre os confrontos mais aguardados está o duelo entre Holanda e Espanha, que se enfrentam no estádio De Kuip, em Roterdã, às 15h45 (horário de Mato Grosso do Sul).

O jogo de volta está marcado para o próximo domingo (23), no Mestalla, em Valência. A Laranja Mecânica garantiu vaga na fase eliminatória ao terminar na segunda posição do Grupo 2, com 9 pontos. Já a Roja avançou com autoridade, liderando o Grupo 4 com 16 pontos.

O duelo desta quinta será o 13º entre as seleções. Até o momento, a Holanda leva vantagem com seis vitórias, contra quatro triunfos da Espanha e dois empates. O último encontro entre as equipes terminou em 1 a 1.

Os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo pelo SporTV 2 (TV fechada) e pelo Disney+ e Globoplay (streaming). O jogo será apitado por Glenn Nyberg, da Suécia.

