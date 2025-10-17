Menu
Menu Busca sábado, 18 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

"Honra estar aqui", diz Brait ao falar de Campo Grande e elogia expansão do vôlei

Uma das estrelas da Supercopa Brasileira de Vôlei, líbero também aproveitou para agradecer o carinho da torcida

17 outubro 2025 - 20h26Luiz Vinicius     atualizado em 17/10/2025 às 20h26
Camila Brait comenta sobre duelo contra Sesi-BauruCamila Brait comenta sobre duelo contra Sesi-Bauru   (Luiz Vinicius)

A líbero Camila Brait, do Osasco, é uma das jogadores mais experientes que disputará a Supercopa de Vôlei, em Campo Grande. A jogador, inclusive, elogiou a capital sul-mato-grossense e se diz honrada de estar pela primeira vez na cidade.

"É uma honra estar aqui, é a primeira vez que estou em Campo Grande, então estou muito feliz de estar aqui, do vôlei ter essa expansão para poder ter os jogos em cidades que quase nunca têm grandes clássicos", disse.

Brait aproveitou para comentar sobre o duelo contra o Sesi-Bauru. "É sempre muito difícil". Ela ficou feliz também com a receptividade do público, mesmo estando ainda no treino.

"Chegar aqui e receber todo esse calor dessa torcida, a galera apaixonada por vôlei é muito gratificante. Mostra o valor que tem no nosso trabalho e fico feliz também de poder inspirar todas as jogadoras novinhas que estão vindo. É a realização de um grande sonho", finalizou.

Osasco encara o Sesi-Bauru neste sábado, dia 18, a partir das 20h45, no Ginásio Guanandizão.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dani Lins aposta em jogo leve e alegre para vencer a Supercopa de Vôlei
Esportes
Experiente nas quadras, Dani Lins acredita em 'jogo solto' para vencer Supercopa na Capital
Diana atendeu aos fãs no Guanandizão
Esportes
Diana agradece carinho recebido de campo-grandenses: 'sentimento de gratidão'
Osasco fez um treino comandado por Luizomar
Esportes
"Tomadas de decisões" pode ser o diferencial para vencer, diz Luizomar, técnico do Osasco
Osasco foi o primeiro time a realizar o treino
Esportes
JD1TV: Times femininos fazem reconhecimento e treino no Guanandizão antes da Supercopa
Campo Grande tem fim de semana com jogos, caminhadas e recreação para crianças; confira
Esportes
Campo Grande tem fim de semana com jogos, caminhadas e recreação para crianças; confira
Reunião de trabalho com equipes de segurança
Esportes
Corrida dos Poderes: Organização define estrutura e segurança para receber 8 mil pessoas
Vini Jr celebra gol em Brasil x Coreia do Sul
Esportes
Vini Jr. é o sexto entre os jogadores mais bem pagos do mundo; veja lista
Pressionados, Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta; saiba onde assistir
Esportes
Pressionados, Grêmio e São Paulo se enfrentam nesta quinta; saiba onde assistir
Bonecos com ameaças são pendurados em passarelas antes do clássico baiano
Esportes
Bonecos com ameaças são pendurados em passarelas antes do clássico baiano
Rafael Tavares, Ana Portela e André Salineiro, autor e coautores do projeto
Esportes
Veto total por inconstitucionalidade barra projeto sobre gênero nos esportes da Capital

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Geral
Com ampla adesão, acampamento Boa Nova transforma e fortalece a fé
Nova escola de tempo integral será construída em Campo Grande
Educação
Nova escola de tempo integral será construída em Campo Grande