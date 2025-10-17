"Honra estar aqui", diz Brait ao falar de Campo Grande e elogia expansão do vôlei

A líbero Camila Brait, do Osasco, é uma das jogadores mais experientes que disputará a Supercopa de Vôlei, em Campo Grande. A jogador, inclusive, elogiou a capital sul-mato-grossense e se diz honrada de estar pela primeira vez na cidade.

"É uma honra estar aqui, é a primeira vez que estou em Campo Grande, então estou muito feliz de estar aqui, do vôlei ter essa expansão para poder ter os jogos em cidades que quase nunca têm grandes clássicos", disse.

Brait aproveitou para comentar sobre o duelo contra o Sesi-Bauru. "É sempre muito difícil". Ela ficou feliz também com a receptividade do público, mesmo estando ainda no treino.

"Chegar aqui e receber todo esse calor dessa torcida, a galera apaixonada por vôlei é muito gratificante. Mostra o valor que tem no nosso trabalho e fico feliz também de poder inspirar todas as jogadoras novinhas que estão vindo. É a realização de um grande sonho", finalizou.

Osasco encara o Sesi-Bauru neste sábado, dia 18, a partir das 20h45, no Ginásio Guanandizão.

