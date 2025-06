Hugo Calderano conquista título do WTT Star Contender no dia do seu aniversário

Carla Andréa, com ge

No dia em que completou 29 anos, Hugo Calderano deu mais um presente histórico ao tênis de mesa brasileiro. Neste domingo (22), o número 5 do ranking mundial venceu o francês Felix Lebrun por 4 sets a 2 (12/10, 15/13, 11/13, 8/11, 11/6) e conquistou o título do WTT Star Contender de Ljubljana, na Eslovênia.

A vitória marca mais um capítulo em uma temporada memorável para o brasileiro, que já havia feito história ao vencer a Copa do Mundo e conquistar a prata no Mundial de Doha.

A final foi uma reedição da disputa pelo bronze das Olimpíadas de Paris, e desta vez Calderano conseguiu sua revanche contra o atual número 3 do mundo.

Com o resultado, Hugo conquistou o bicampeonato do WTT Star Contender na Eslovênia e segue firmando seu nome entre os grandes do esporte mundial.

Além do título nas simples, Calderano também chegou à final nas duplas mistas ao lado da namorada, Bruna Takahashi. Foi a primeira decisão da dupla no Circuito Mundial, mas os brasileiros acabaram superados pelos sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin, cabeças de chave número 1 e medalhistas de bronze nas Olimpíadas de Paris e no último Mundial.

Os asiáticos venceram por 3 sets a 0, com parciais de 12/10, 11/7 e 11/7, em um confronto onde apenas o primeiro set foi equilibrado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também