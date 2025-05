Histórico: Hugo Calderano buscará ouro no mundial de Tênis em Doha

Mais uma vez tirando o favoritismo do tênis chinês, Hugo Calderano ganhou por 4 sets a 3 do 5° melhor do mundo, Liang Jingkun, em partida suada no início da tarde deste sábado (24), em Doha no Catar. As parciais foram de 15x13/11x7/8x11/11x8/3x11/7x11 e 11x9 para o brasileiro.

Calderano começou o primeiro set atrás, mas no ponto a ponto conseguiu recuperar fechando em 15x13. No segundo set com mais tranquilidade, Hugo fechou em 11x7. No terceiro set Liang Jingkun voltou recuperado e levou a parcial, a partida ficou em 8x11 para o brasileiro. No quarto set Calderano volta abrindo até cinco pontos de vantagem e encerrando em 11x8.

O quinto set foi favorável ao chinês com erros de Calderano, inclusive no serviço, o adversário abriu margem de oito pontos de diferença, a parcial fechou em 3x11. No sexto set Liang abriu a vantagem e fechou com uma diferença menor, mas considerável por 7x11. Mas foi no sétimo e decisivo set que Hugo se recuperou, abriu vantagem e apesar de ter deixado o adversário encostar, conseguiu fechar apertado 11x9.

A final do mundial será contra o também chinês, Chuhang Wang neste domingo (25), às 8h30 (horário de MS). Com a vitória de Calderano, o Brasil chega pela primeira vez em uma final de mundial de tênis de mesa, já sendo histórico ao chegar nas quartas de final. O tenista também vem de uma maré de vitórias que o tornou campeão da Copa do Tênis de Mesa há poucas semanas.

