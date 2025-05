Hugo Calderano vai para semifinal pela primeira vez no Mundial de Tênis

Um mês depois de ser campeão da Copa do Mundo, Hugo Calderano está perto de mais uma conquista histórica após vitória contra o sul-coreano An Jaehyun nesta sexta-feira (23), por 4 sets a 1, no Mundial de Tênis de Mesa em Doha, no Catar. Essa é a primeira vez que o atleta chega a semifinal do campeonato.

Foram necessários cinco sets, os dois primeiros Calderano passou com facilidade, mas perdeu no terceiro. No quarto set o atleta brasileiro mostrou recuperação e ganhou apertado e consagrou a vitória no quinto set. As parciais foram 11x 4/ 11x6/ 9x11/ 11x7/ 12x10.

O retrospecto era favorável para Hugo com vitórias em todos os jogos em que enfrentou Jaehyun, somando agora 6 duelos e 6 vitórias do brasileiro.

O próximo confronto será com Liang Jingkun da China que o eliminou quatro anos atrás em 2021 no Mundial de Houston, Estados Unidos.

