Ídolo do Manchester City, Fernandinho chega à Capital para lançamento imobiliário

O ex-jogador Fernandinho, ídolo do Manchester City, Shakhtar Donetsk e Athletico-PR, está em Campo Grande (MS) para participar do lançamento de um novo empreendimento de casas. O evento acontece em uma agência da Capital e será fechado para convidados.

Fernando Luis Rosa, de 40 anos, está sem clube desde dezembro do ano passado, quando deixou o Athletico-PR, equipe onde encerrou sua trajetória como atleta profissional.

Mesmo fora dos gramados, Fernandinho segue próximo do futebol. Recentemente, ele estreou como comentarista esportivo em uma transmissão da Amazon Prime Video, demonstrando que continua ativo no meio esportivo.

Com uma carreira marcada por títulos e liderança, o jogador é reconhecido como ídolo em três clubes, o Athletico-PR, onde foi revelado e se aposentou, o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde se destacou por quase uma década e o Manchester City, da Inglaterra, onde se tornou um dos capitães e símbolos do clube.

