Esportes

Ídolos do futebol participam de jogo beneficente em Campo Grande neste domingo

O Projeto Criança Feliz celebra 10 anos com evento solidário que distribuirá mais de 1,5 mil brinquedos

04 outubro 2025 - 12h12Sarah Chaves    atualizado em 04/10/2025 às 13h23
Ronaldo Giovaneli, ex-goleiro do Corinthians e comentaristaRonaldo Giovaneli, ex-goleiro do Corinthians e comentarista   (Reprodução/Redes Sociais)

A 10ª edição do jogo beneficente do Projeto Criança Feliz acontece neste domingo (5), no Campo da Marambaia, em Campo Grande. O evento, que deve reunir cerca de 3 mil pessoas, é promovido pelo assessor José Márcio Nunes da Silva, fundador da iniciativa.

Em parceria com a Igreja Batista Jardim Tarumã, o Projeto Criança Feliz oferece futsal e jiu-jitsu para cerca de 100 crianças.

O duelo principal será entre Amigos do Márcio e Projeto Criança Feliz, com partida preliminar infantil às 8h e o confronto principal entre 9h e 11h.

Além do jogo, a programação inclui pula-pula, touro mecânico, pipoca, algodão doce, salgadinhos, picolés e lanche especial. Nesta edição, foram arrecadados 1.590 brinquedos entre bolas de futebol e de vôlei, que serão distribuídos gratuitamente durante o evento.

Entre os nomes confirmados para o amistoso estão Benjamin, o “Pelé das Areias”; o lateral Júnior, pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira e campeão mundial com o São Paulo; Souza, campeão da Libertadores e do Mundial pelo São Paulo; Leandro Guerreiro, bicampeão brasileiro pelo São Paulo; Rosinei, campeão da Libertadores pelo Atlético-MG e ex-Corinthians; Wendel, volante com passagem pelo Palmeiras; Gil, atacante campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians; Ronaldo Giovanelli, ex-goleiro campeão brasileiro pelo Corinthians; e Batata, ex-zagueiro campeão brasileiro pelo Corinthians.

Também está confirmada a presença do Mini Craque Neto, interpretado pelo campograndense Bernardo Manica,  que hoje mora em São Paulo. 

Reportar Erro
