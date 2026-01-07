Igor Thiago vira brasileiro com mais gols em uma edição da Premier League

Igor Thiago, atacante do Brentford, igualou e bateu o recorde de brasileiro com mais gols em uma mesma temporada da Premier League, fazendo seu 15º e 16º tentos no jogo desta quarta (07), contra o Sunderland.

A atual edição do torneio está apenas na 21ª rodada. Ou seja, o brasiliense ainda tem outras 17 partidas para ampliar a artilharia. Antes, o recorde era dividido por três jogadores: Firmino, Martinelli e Matheus Cunha, que tinham feito 15 gols.

Igor chegou ao jogo desta quarta com 14 gols marcados na temporada 25/26, três deles apenas no último domingo (4). Com o "salto", ele já tinha igualado Gabriel Jesus na temporada 19/20, pelo Manchester City, e Robinho na temporada 2008/09, pelo mesmo time.

O atacante, de 24 anos, surgiu na base do Futebol Clube Verê, do Paraná, mas terminou sua formação no Cruzeiro, subindo para o profissional do clube mineiro em 2020.

Ele permaneceu na Raposa até 2022, sendo relacionado em 64 jogos, até ser negociado para o Ludogorets, da Bulgária. Um ano depois, Igor foi para o Brugge, da Bélgica, e após uma boa temporada no clube acabou no Brentford, em 2024.

