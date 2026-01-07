Menu
Menu Busca quarta, 07 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Esportes

Igor Thiago vira brasileiro com mais gols em uma edição da Premier League

Atacante do Brentford marcou cinco vezes nas últimas duas rodadas; ainda tem 17 jogos pela frente e jogador pode ampliar a artilharia

07 janeiro 2026 - 19h11Redação, com CNN
O atacante, de 24 anos, surgiu na base do Futebol Clube Verê, do Paraná, mas terminou sua formação no Cruzeiro.O atacante, de 24 anos, surgiu na base do Futebol Clube Verê, do Paraná, mas terminou sua formação no Cruzeiro.   (Jan Kruger)

Igor Thiago, atacante do Brentford, igualou e bateu o recorde de brasileiro com mais gols em uma mesma temporada da Premier League, fazendo seu 15º e 16º tentos no jogo desta quarta (07), contra o Sunderland.

A atual edição do torneio está apenas na 21ª rodada. Ou seja, o brasiliense ainda tem outras 17 partidas para ampliar a artilharia. Antes, o recorde era dividido por três jogadores: Firmino, Martinelli e Matheus Cunha, que tinham feito 15 gols.

Igor chegou ao jogo desta quarta com 14 gols marcados na temporada 25/26, três deles apenas no último domingo (4). Com o "salto", ele já tinha igualado Gabriel Jesus na temporada 19/20, pelo Manchester City, e Robinho na temporada 2008/09, pelo mesmo time.

O atacante, de 24 anos, surgiu na base do Futebol Clube Verê, do Paraná, mas terminou sua formação no Cruzeiro, subindo para o profissional do clube mineiro em 2020.

Ele permaneceu na Raposa até 2022, sendo relacionado em 64 jogos, até ser negociado para o Ludogorets, da Bulgária. Um ano depois, Igor foi para o Brugge, da Bélgica, e após uma boa temporada no clube acabou no Brentford, em 2024.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Atletas voltam ao cenário mundial
Esportes
Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar
Ivinhema empatou com o Referência FC
Esportes
Ivinhema deixa vitória escapar ao sofrer gol nos minutos finais em estreia na Copinha
João Fonseca ainda não venceu na grama
Esportes
João Fonseca desiste de ATP 250 de Brisbante devido à lesão na lombar
Marlon Freitas assinou com o clube paulista
Esportes
Palmeiras anuncia Marlon Freitas como reforço para 2026
Time de MS perdeu na Copinha
Esportes
Naviraiense é derrotado na estreia na Copa São Paulo de Futebol de Juniores
Gabigol retorna ao clube que o revelou
Esportes
Gabigol retorna ao Santos por empréstimo até o fim de 2026
Naviraiense estreia neste sábado na Copinha; Ivinhema joga no domingo
Esportes
Naviraiense estreia neste sábado na Copinha; Ivinhema joga no domingo
Jose Leme é de Ribas do Rio Pardo
Esportes
Sul-mato-grossense busca tetracampeonato em torneio de montaria no EUA
Ivinhema e Naviraiense representam o Mato Grosso do Sul na Copa São Paulo 2026
Esportes
Copinha começa nesta sexta e clubes de MS estreiam no final de semana
Estádio em Brasília
Esportes
Supercopa Rei será decidida em Brasília em 1º de fevereiro

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Meramente ilustrativa -
Polícia
Meninas fogem de abrigo, pegam carro de app e são encontradas em motel de Campo Grande