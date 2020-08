Imagem forte: Vídeo mostra atleta quebrando as pernas ao levantar peso

Flávio Veras, com informações do Ge.com

Uma cena forte marcou o Campeonato Europeu de powerlifting, disputado essa semana em Moscou na Rússia. Alexander Sedykh estava tentando levantar quase 400 quilos, se desequilibrou e quebrou as duas pernas.

Segundo informações do portal G1, o russo foi levado às pressas para o hospital, onde precisou passar por duas cirurgias.

- O principal é que devo ficar deitado imóvel na cama por dois meses. Vai levar tempo para me recuperar. Eu tive meu quadríceps costurados e meus joelhos já colocados de volta - disse, em entrevista ao TMZ Sports.

É importante lembrar que essa modalidade não é o levantamento de peso que é disputado em Olimpíadas. Nos Jogos Olímpicos, os atletas levantam o peso do chão e o levam para cima da cabeça, enquanto no powerlifting, o peso já está elevado no início do movimento.

