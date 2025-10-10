Imprensa estrangeira exalta atuação de trio Estêvão, Rodrygo e Vini Jr.

Saiba Mais Esportes Brasil atropela Coreia do Sul em amistoso com brilho de Estêvão e Rodrygo

A Seleção Brasileira encantou, nesta sexta-feira (10), ao golear a Coreia do Sul por 5 a 0, em amistoso que marcou uma das melhores atuações da equipe sob o comando de Carlo Ancelotti.

O trio Estêvão, Rodrygo e Vinícius Júnior foi o grande destaque da partida, com jogadas de alto nível técnico e gols que chamaram atenção da imprensa internacional.

Os jornais espanhóis e argentinos repercutiram o resultado e exaltaram o ataque “letal” do Brasil. O “Diario As”, da Espanha, destacou a presença dos três jogadores do Real Madrid — Militão, Rodrygo e Vinícius Jr. — no time titular, e elogiou especialmente os dois atacantes:

“Gol espetacular de Rodrygo pelo Brasil que coloca Xabi Alonso em sérios apuros: é um divisor de águas”, publicou o As, após o segundo gol do atacante.

O “Marca” também ressaltou a sintonia entre o trio merengue: “Ancelotti, Vinicius e o Real Brasil de Rodrygo revivem o ‘jogo bonito’ na homenagem a Pelé”, escreveu o jornal.

O “Clarín”, da Argentina, destacou o desempenho coletivo da Seleção e o talento de Estêvão, jovem promessa do Palmeiras: “O Brasil começa a assustar a seleção de Ancelotti: goleou a Coreia do Sul por 5 a 0 em amistoso, com dois gols de Estêvão e Rodrygo, e outro de Vinícius Jr.”

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (14), às 6h30 (horário de Mato Grosso do Sul), contra o Japão, no encerramento da série de amistosos na Ásia.

