Inglaterra e Itália duelam por vaga na final da Eurocopa Feminina; saiba onde assistir

A seleção da Inglaterra enfrentará a Itália nesta terça-feira (22), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), em partida válida pela semifinal da Eurocopa Feminina 2025.

O confronto será disputado no Estádio de Genebra, na Suíça, e terá transmissão ao vivo pelo canal da CazéTV, no YouTube.

As inglesas, atuais campeãs do torneio, buscam o bicampeonato consecutivo e chegam embaladas após uma classificação emocionante sobre a Suécia.

Após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar, a equipe britânica venceu nas penalidades graças ao brilho da goleira Hannah Hampton, que defendeu duas cobranças decisivas.

Já a Itália retorna a uma semifinal de Eurocopa Feminina após quase três décadas. A classificação veio com vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, com dois gols da atacante e capitã Cristiana Girelli, grande destaque da equipe nesta campanha.

O duelo entre Inglaterra e Itália é em jogo único e quem vencer garante lugar na grande final do torneio continental.

