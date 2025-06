Inglaterra encara Andorra neste sábado pelas Eliminatórias da Copa do Mundo; saiba onde assistir

A Seleção Inglesa entra em campo neste sábado (7), às 12h (horário de Mato Grosso do Sul), para mais um desafio nas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

O adversário da vez é Andorra, em partida que será disputada fora de casa e terá transmissão ao vivo pelo Disney+.

Sob o comando do técnico Thomas Tuchel, a Inglaterra chega embalada por duas vitórias expressivas nas rodadas iniciais, superando Albânia e Letônia com tranquilidade.

Os bons resultados colocaram o English Team na liderança do Grupo K, reforçando o favoritismo da equipe na disputa por uma vaga no Mundial.

Do outro lado, Andorra vive situação oposta. A seleção ainda não pontuou na competição e sequer marcou gols. Além disso, foi derrotada justamente pelos dois adversários já superados pelos inglese.

