Ingressos para Comercial x Aquidauana pelo Estadual estão à venda; confira

Os torcedores do Esporte Clube Comercial já podem garantir seus ingressos para o confronto contra o Clube de Regatas Aquidauana, que marca a estreia do Colorado em casa pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série B – 2025.

A partida será neste domingo (7), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, região Sudeste de Campo Grande.

Os bilhetes custam R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada), e podem ser adquiridos nos seguintes pontos físicos: R7 Esportes (Av. Júlio de Castilho, 1669), Lotérica Real (Rua Rui Barbosa, 848) e Imobiliária Casa X (Av. Afonso Pena, 4211).

A meia-entrada também estará disponível no dia do jogo na bilheteria do estádio, mediante comprovação do direito, incluindo estudantes, idosos, pessoas com deficiência e acompanhantes, jovens de baixa renda e doadores de sangue e medula óssea.

O Colorado busca a primeira vitória no estadual após empatar sem gols fora de casa na estreia contra o Bataguassu.

