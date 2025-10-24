Menu
Ingressos para etapa da Stock Car em Campo Grande estão à venda a partir de R$ 35

Evento acontece nos dias 25 e 26 de outubro no Autódromo Internacional Orlando Moura

24 outubro 2025 - 16h29Carla Andréa
Stock Car 2025 Stock Car 2025   (Magnus Torquato/BRB Stock Car)

Os ingressos para a 9ª etapa da Stock Car Pro Series, que será realizada em Campo Grande nos dias 25 e 26 de outubro, já estão disponíveis para compra na plataforma Tiqueteira e nas bilheterias do Autódromo Internacional Orlando Moura, localizado na BR-262, saída para Três Lagoas. Os valores partem de R$ 35 (meia-entrada).

Entre as opções disponíveis, o setor Village/Arquibancada custa R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia), com acesso válido para os dois dias de evento e visão privilegiada da pista, além de uma área de convivência com food trucks.

Já o ingresso Village/Arquibancada com Passe de Visitação, por R$ 350 (inteira) e R$ 175 (meia), inclui visitação aos boxes no sábado e no domingo, por uma hora.

Há também o Combo Família, que oferece quatro ingressos por R$ 240, válido para os dois dias de provas. Para quem busca mais conforto, o Lounge VIP, localizado acima dos boxes, oferece open bar e open food, com ingressos de R$ 1.300 (inteira) e R$ 650 (meia).

O estacionamento comum custa R$ 50 por dia, enquanto o estacionamento com área de camping sai por R$ 150 por dia, permitindo o uso de churrasqueira, mas sem pernoite. Todos os ocupantes devem ter ingresso do evento.

A bilheteria do autódromo funcionará das 7h às 18h no sábado (25) e das 7h às 16h no domingo (26). Há direito à meia-entrada conforme a legislação vigente, incluindo pessoas com deficiência e acompanhantes, que devem acessar o circuito juntos.

Entre os itens permitidos, estão até cinco alimentos em embalagens transparentes (como biscoitos, frutas e sanduíches), duas garrafas plásticas de água de 500 ml, guarda-sol, sombrinha e cadeiras de praia.

Já é proibida a entrada com garrafas, latas, potes rígidos, coolers, armas, drones, substâncias ilícitas, animais ou qualquer tentativa de pernoite na área de camping.

A etapa marca o retorno da Stock Car a Campo Grande após seis anos.

