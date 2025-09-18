Menu
Ingressos para Comercial x Maracaju já estão à venda; saiba mais

Os clubes sul-mato-grossenses se enfrentam na próxima segunda-feira

18 setembro 2025 - 15h27Taynara Menezes
Os ingressos estão disponíveis pelo valor integral de R$20Os ingressos estão disponíveis pelo valor integral de R$20   (Foto: Divulgação)

A venda de ingressos para a partida entre Comercial e Maracaju, marcada para segunda-feira (22/09), às 19h30, no Estádio Jacques da Luz, teve início nesta quarta-feira (17). Os torcedores do Colorado podem adquirir os bilhetes nos pontos de venda físicos espalhados pela cidade.

Os ingressos estão disponíveis pelo valor integral de R$20, enquanto os torcedores que se encaixam no perfil de meia-entrada podem comprar os ingressos por R$10. A meia-entrada é válida para estudantes, idosos, pessoas com deficiência, jovens de baixa renda, acompanhantes e doadores de sangue e medula óssea.

Quem optar por garantir a camiseta oficial do clube de 2025 poderá assistir ao jogo de graça. A promoção que concede entrada gratuita para os cinco primeiros jogos em casa com o uso da nova camisa oficial segue em vigor.

Pontos de venda:

R7 Sports – Av. Júlio de Castilho, 1669 – Vila Alba

Lotérica Real – Rua Rui Barbosa, 848 – Monte Líbano

Imobiliária Casa X – Av. Afonso Pena, 4211 – Jardim dos Estados

Dico Hiroshima – Av. Hiroshima, 812 – Vila Nascente

Academia Top Fitness – Rua Spipe Calarge, 1241 – Vila Carlota

Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de venda listados até o dia do jogo, ou enquanto durarem os estoques. Aproveite e garanta já o seu para apoiar o Comercial na busca por uma posição no topo da tabela!

