A venda de ingressos para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Estadual de Futebol 2025, entre Pantanal e Operário, já começou. A partida será no próximo sábado (22), às 16 horas, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande.

Os ingressos estão disponíveis a R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada) e podem ser adquiridos na bilheteira do estádio ou em pontos de venda: R7 Sports, Agroláço Petshop, Celin & Ribeiro Advocacia e Sindcargas MS.

Para quem precisar de entrega, o responsável pode ser acionado pelo telefone (67) 9227-5862.

Têm direito à meia-entrada: estudantes, idosos, jovens de baixa renda com ID Jovem, pessoas com deficiência e acompanhantes, doadores de sangue e medula óssea, além de ex-atletas.

Torcedores com camisetas do Pantanal ou da Portuguesa também pagam meia-entrada. A apresentação de documento que comprove o direito à meia-entrada será exigida na entrada do estádio.

O primeiro jogo terminou empatado em 2x2. Desta vez, o Pantanal será o mandante da disputa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também