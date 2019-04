Inscrições para jogos abertos terminam na próxima semana

Rayani Santa Cruz, com informações da assessoria

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) encerra na próxima terça-feira (30) as inscrições da 41ª edição dos Jogos Abertos de Campo Grande. Os atletas poderão se inscrever em 14 modalidades coletivas e individuais. Para 2019 a Prefeitura manteve a gratuidade nas inscrições e incluiu a doação de um quilo de alimento não perecível por atleta para ajudar instituições filantrópicas.

Os interessados podem se inscrever no Atletismo, Basquete 3×3, Ciclismo, Judô, Beach Tennis, Natação, Badminton, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Xadrez, Futsal, Basquetebol, Handebol, Voleibol. Os formulários das inscrições devem ser entregues até o dia 30 de abril, na sede da Fundação, em duas vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe.

Segundo o professor Wilson Anderson de Almeida, para obter um bom resultado nas competições, um bom preparo é muito importante. “As duplas inscritas nos jogos abertos deste ano, são de categoria de base, no vôlei de praia e já participaram de várias competições, e conseguimos em 2017 ser campeões na modalidade nos jogos abertos”, disse o treinador que espera bons resultados também para 2019.

O evento reunirá atletas adolescentes e adultos, com idades a partir de 14 anos, com o objetivo de promover o congraçamento entre entidades estudantis, militares, fundações, empresas, associações, clubes da capital e de Mato Grosso do Sul, fomentando o desporto, incentivando o surgimento de novos talentos esportivos e elevando assim o nível técnico das equipes participantes.

Inscrições: rua Paulo Coelho Machado, n. 663 – Bairro Santa Fé

Telefone:(67)3314-3971–Ramal 3223. Regulamento: http://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/41o-jogos-abertos-de-campo-grande-2019/



Deixe seu Comentário

Leia Também