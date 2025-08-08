Inscrições para Jogos Escolares de Campo Grande estão abertas

Estão abertas as inscrições para a 38ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande, tradicional competição envolvendo unidades escolares. A primeira etapa está voltada as modalidades coletivas.
Os campeões de cada modalidade estarão com vaga garantida para a próxima edição do Jogos Escolares da Juventude, a nível estadual, em 2026.
O período de inscrição, que começou nesta quinta-feira (7), segue até o dia 27 deste mês de agosto. As fichas de inscrição estão disponíveis no site da Funesp, na aba "Jogos".
As modalidades disputadas serão basquetebol, handebol, futsal e voleibol, nas categorias: Categoria A (masculino e feminino): 14 a 16 anos e Categoria B (masculino e feminino): 11 a 13 anos.
Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Gerência de Organização de Eventos da Funesp pelo telefone (67) 3314-3526.
