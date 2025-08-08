Menu
Menu Busca sexta, 08 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Inscrições para Jogos Escolares de Campo Grande estão abertas

Campeões estarão classificados para os Jogos da Juventude no ano que vem

08 agosto 2025 - 14h13Carla Andréa
Jogos Escolares chegam a sua 38ª ediçãoJogos Escolares chegam a sua 38ª edição   (Funesp)

Estão abertas as inscrições para a 38ª edição dos Jogos Escolares de Campo Grande, tradicional competição envolvendo unidades escolares. A primeira etapa está voltada as modalidades coletivas.

Os campeões de cada modalidade estarão com vaga garantida para a próxima edição do Jogos Escolares da Juventude, a nível estadual, em 2026.

O período de inscrição, que começou nesta quinta-feira (7), segue até o dia 27 deste mês de agosto. As fichas de inscrição estão disponíveis no site da Funesp, na aba "Jogos".

As modalidades disputadas serão basquetebol, handebol, futsal e voleibol, nas categorias: Categoria A (masculino e feminino): 14 a 16 anos e Categoria B (masculino e feminino): 11 a 13 anos.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Gerência de Organização de Eventos da Funesp pelo telefone (67) 3314-3526.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

AECGV/Pantanal Vôlei
Esportes
Campeão do Centro-Oeste, Pantanal Vôlei mira vaga na Superliga B em 2026
Taça da Copa do Brasil
Esportes
Copa do Brasil define seis classificados às quartas de final
Raphinha e Vinicius Júnior estão entre os finalistas da Bola de Ouro 2025
Esportes
Raphinha e Vinicius Júnior estão entre os finalistas da Bola de Ouro 2025
Torneio de futebol amador faz parte da comemoração do aniversário de Campo Grande
Esportes
Com 1,2 mil atletas, Copa de Futebol Amador começa neste sábado na Capital
João Fonseca estreia contra o chinês Bu Yunchaokete
Esportes
João Fonseca estreia nesta quinta no Masters 1000 de Cincinnati
Campo Grande sedia primeira etapa do Campeonato Estadual de Ranch Sorting
Esportes
Campo Grande sedia primeira etapa do Campeonato Estadual de Ranch Sorting
Campeonato chega na fase decisiva
Esportes
FFMS divulga tabela das quartas do Sub-15; vaga na Copa do Brasil acirra disputa
Gaeco deflagra operação contra Francisco Cezário e Federação de Futebol de MS
Justiça
FFMS tenta reverter revelia em ação que discute destituição de Cezário
Yeltsin Jacques
Esportes
Bicampeão Paralímpico, Yeltsin Jacques é convocado para o Mundial na Índia
Clube viajou na segunda-feira para o Rio de Janeiro
Esportes
Operário terá desafio contra gigante da Série A na Copa do Brasil Feminina

Mais Lidas

A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Foto: Reprodução/CM7
Polícia
JD1TV: "Morri porque matei a criança de 15 anos", corpo é encontrado com bilhete ao lado
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande
Fim de Semana
Bruno & Marrone e Festival do Sobá agitam fim de semana em Campo Grande