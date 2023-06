Inscrições para os jogos municipais dos idosos encerra dia 23 de junho

Estão abertas as inscrições para a 20ª edição dos Jogos Municipais dos Idosos (JOMI). A competição promovida pela Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), será realizada nos dias 29 e 30 de julho.



Os Jogos Municipais dos Idosos tem o objetivo de fazer o intercâmbio entre os participantes, fomentar a prática esportiva, a recreação e o lazer para esta faixa etária. As inscrições devem ser entregues até às 16 horas do dia 23 de junho, na Fundação Municipal de Esportes, localizada na Rua Paulo Machado, nº 663.



A inscrição deverá ser feita em formulário próprio que será disponibilizado no site da Funesp, devendo ser entregue em 3 (três) vias digitadas e assinadas pelo responsável da entidade.



“Este tipo de ação promove a melhoria da qualidade de vida do idoso, traz melhoras consideráveis para as atividades de vida diária e eleva a autoestima”, ressaltou Odair Serrano, diretor-presidente da Funesp.



Para participar dos Jogos Municipais dos Idosos, o atleta deve ter 60 anos ou mais, residir em Campo Grande e estar inscrito em alguma entidade oficial ou privada do município. Serão realizadas disputas nas modalidades de dama, natação, tênis de mesa, atletismo, xadrez, bocha, bozó, concurso de dança, dominó, malha, sinuca, truco ponto acima e voleibol adaptado.



A Fundação premiará com medalhas os atletas classificados em 1º, 2º e 3º lugar e troféus para o 1º, 2º e 3º colocados por modalidade.



Para mais informações basta acessar www.campogrande.ms.gov.br\funesp, e clicar no link “Jogos”, ou pelo telefone 3314-3526.

