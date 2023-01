Inscrições para Seletiva Escolar Estadual de Atletismo encerra neste domingo

As inscrições para a Seletiva Escolar Estadual de Atletismo encerra neste domingo (15). O projeto é para alunos e atletas nascidos entre os anos de 2005, 2006 e 2007, de escolas públicas e privadas do estado de Mato Grosso do Sul. Os interessados tem até às 17 horas para preencher formulários on-line.

As escolas públicas do estado e do município são isentas da taxa de inscrição. Os documentos dos atletas e técnicos devem ser anexados e enviados pelo formulário. Os documentos obrigatórios são o comprovante de matrícula, RG e CPF.

O regulamento da competição estará disponível no site da Federação de Esportes Escolar de Mato Grosso do Sul (FEEMS). O congresso técnico será no dia 19 de janeiro, às 19 horas.

A seletiva irá acontecer nos dias 21 e 22 de janeiro de 2023, na Pista Olímpica de Atletismo do Parque Ayrton Senna, em Campo Grande.

De acordo com a federação, a competição será de caráter classificatório para o Campeonato Brasileiro Escolar 2023.

A equipe campeã da Seletiva Estadual estará representando Mato Grosso do Sul nos naipes masculino e feminino no V Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo – Seletiva Nacional, que será realizado em Manaus (AM), no período de 20 a 23 de março.

As equipes campeãs da seletiva nacional na série Ouro representará o Brasil no Campeonato Mundial Escolar de Atletismo, que vai ocorrer em Trabzon, na Turquia, no período de 19 a 26 de junho deste ano.

