'Intensivão' vai definir atletas que representarão MS no Jogos da Juventude

Um intenso treinamento, com direito a palestras e reuniões técnicas, vai definir quem serão os estudantes-atletas que irão incorporar a seleção estadual de Mato Grosso do Sul para a disputa dos Jogos da Juventude 2025.

A competição nacional está marcada para acontecer entre os dias 10 e 25 de setembro, em Brasília, no Distrito Federal.

O treinamento começou nesta terça-feira (8) e seguirá até o domingo (13). Participam da semana de treinamentos atletas de diferentes municípios do estado, convocados para integrar as seleções sul-mato-grossenses nas modalidades de futsal, voleibol, basquetebol e handebol.

Ao final da semana de treinamentos, uma nova convocação será realizada, selecionando os destaques que participarão do campeonato nacional em setembro. Os técnicos das equipes campeãs dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul deste ano, na categoria de 15 a 17 anos, lideram os times convocados.

Para realizar as atividades, foi escolhido o Ginásio Poliesportivo Dom Bosco e o Ginásio Poliesportivo Mamede Assem José, no Vila Almeida, ambos em Campo Grande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.