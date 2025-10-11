Inter Miami mira Neymar para reeditar trio do Barcelona, diz jornal

Saiba Mais Esportes Jordi Alba anuncia aposentadoria

Após as aposentadorias de Jordi Alba e Sergio Busquets, o Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), busca reforços e tem Neymar como possível alvo, de acordo com o jornal inglês Daily Mail.

O clube americano, liderado pelo ex-jogador David Beckham, sonha em reunir novamente o famoso trio MSN — Messi, Suárez e Neymar — que brilhou no Barcelona entre 2014 e 2017, conquistando a Champions League na temporada 14/15.

Segundo a publicação, ainda não há negociações em andamento, apenas o interesse do Inter Miami no craque brasileiro. Neymar tem contrato com o Santos até o fim do Campeonato Brasileiro de 2025, quando poderá assinar com qualquer clube.

Nesta temporada, o atacante de 33 anos atuou em 21 partidas pelo Santos, marcando seis gols e distribuindo três assistências, mantendo-se como peça fundamental da equipe da Vila Belmiro.

