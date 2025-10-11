Menu
Menu Busca sábado, 11 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Inter Miami mira Neymar para reeditar trio do Barcelona, diz jornal

Clube da MLS busca atrair o atacante do Santos após aposentadorias de Jordi Alba e Busquets

11 outubro 2025 - 17h52Carla Andréa

Após as aposentadorias de Jordi Alba e Sergio Busquets, o Inter Miami, da Major League Soccer (MLS), busca reforços e tem Neymar como possível alvo, de acordo com o jornal inglês Daily Mail.

O clube americano, liderado pelo ex-jogador David Beckham, sonha em reunir novamente o famoso trio MSN — Messi, Suárez e Neymar — que brilhou no Barcelona entre 2014 e 2017, conquistando a Champions League na temporada 14/15.

Segundo a publicação, ainda não há negociações em andamento, apenas o interesse do Inter Miami no craque brasileiro. Neymar tem contrato com o Santos até o fim do Campeonato Brasileiro de 2025, quando poderá assinar com qualquer clube.

Nesta temporada, o atacante de 33 anos atuou em 21 partidas pelo Santos, marcando seis gols e distribuindo três assistências, mantendo-se como peça fundamental da equipe da Vila Belmiro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Campo Grande sedia competição nacional feminina Sub-19 de vôlei
Esportes
Campo Grande sedia competição nacional feminina Sub-19 de vôlei
Série B do Campeonato Estadual tem rodada decisiva com três confrontos importantes
Esportes
Série B do Campeonato Estadual tem rodada decisiva com três confrontos importantes
Campeonato Estadual Sub-17 entra na fase eliminatória com quatro confrontos decisivos
Esportes
Campeonato Estadual Sub-17 entra na fase eliminatória com quatro confrontos decisivos
Eduarda Bezerra conquista um título no Mr. Olympia pela primeira vez
Esportes
Eduarda Bezerra conquista título Wellness do Olympia 2025
Estádio Olho do Furacão em 2025
Esportes
Estadual Feminino 2025 começa neste fim de semana com cinco equipes; confira
Trio de ataque marcou os gols da partida
Esportes
Imprensa estrangeira exalta atuação de trio Estêvão, Rodrygo e Vini Jr.
Jogos acontecerão no Ginásio Guanandizão
Esportes
SAIU! Veja os ganhadores dos 10 pares de ingressos para a Supercopa de Vôlei em Campo Grande
Série B do Sul-Mato-Grossense chega à 7ª rodada com Bataguassu e CRA na liderança
Esportes
Série B do Sul-Mato-Grossense chega à 7ª rodada com Bataguassu e CRA na liderança
Maria Fernanda foi para o lugar mais alto do pódio
Esportes
Sul-mato-grossense é ouro no tênis de mesa nos Jogos Escolares Brasileiros
Trio de ataque marcou os gols da partida
Esportes
Brasil atropela Coreia do Sul em amistoso com brilho de Estêvão e Rodrygo

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado