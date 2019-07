Inter oferecerá ginásio para abrigar pessoas, colchões e sopa no frio

A meteorologia prevê frio intenso de 4ºC em Porto Alegre. Por isso, o Internacional vai abrigar pessoas em situação de rua no ginásio poliesportivo Gigantinho.

A administração do clube pretende receber donativos, principalmente colchões e cobertores. Torcidas organizadas do Inter estão preparando um sopão, que deve ser servido de noite. Já a prefeitura diz que vai enviar colchonetes.

O ginásio dispõe de 300 lugares, quase o total dos 355 espaços oferecidos em toda a cidade. A ONG Cozinheiros do Bem também está ajudando. O Gigantinho estará aberto entre sexta-feira e sábado, das 19h às 21h.

Em nota o clube gaúcho publicou, “em uma ação inédita e que faz jus ao espírito solidário do Clube do Povo, o Sport Club Internacional, em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, abre o ginásio Gigantinho para abrigar pessoas em situação de rua. Será oferecido um sopão, preparado pelas torcidas organizadas do clube”.

