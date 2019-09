Internacional entra no G-4 após superar Chapecoense no Beira-Rio

O Internacional venceu a Chapecoense por 1 a 0 na manhã deste domingo (22), no Beira-Rio, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado coloca o Colorado no G-4.

O único gol da partida foi marcado pelo volante Rodrigo Lindoso, aos 39 minutos do segundo tempo. Antes, Wellington Silva e Neílton haviam balançado as redes em lances anulados pela arbitragem.

Vice-campeão da Copa do Brasil na última quarta-feira (18), o Inter agora soma 36 pontos e está na quarta colocação da tabela.

A Chape chegou a quatro derrotas consecutivas e se afunda na zona de rebaixamento. A equipe catarinense tem 14 pontos e está no 19º lugar. Pela 21ª rodada, o Inter visita o Flamengo no Maracanã, na quarta-feira (25).

Já a Chapecoense volta a campo somente no domingo (29), pela 22ª rodada, quando enfrenta o Athletico-PR na Arena da Baixada. O confronto com o Corinthians, que disputa as semifinais da Copa Sul-Americana nesta semana, foi adiado para o dia 2 de outubro.

