Internacional vence Grêmio nos pênaltis e ganha Copa São Paulo de Juniores

Priscilla Porangaba, com informações do GE

O Internacional conquistou no estádio do Pacaembu o título da 51ª Copa São Paulo de Futebol Junior sobre o rival Grêmio na manhã deste sábado (25). A decisão terminou empatada em 1 a 1 nos 90 minutos e foi para as cobranças de pênaltis.

Os gols da partida foram marcados somente no segundo tempo. O Grêmio abriu o placar aos 7 minutos. Leonardo cruzou e o zagueiro Tiago Barbosa desviou contra o próprio.

Cinco minutos depois Guilherme deixou tudo igual para o Colorado. Nos pênaltis, o Inter derrotou o rival por 3 a 1.

Pelo lado do Internacional, Matheus Monteiro perdeu, mas Cesinha, Tiago Barbosa e Carlos Eduardo marcaram. No lado gremista, perderam as cobranças Vitor Prado, Wesley Moreira e Gabriel, enquanto somente Gazão converteu.

Este é o quinto título do Internacional na principal competição de base. O Colorado já venceu em 1974, 1978, 1980, 1998 e agora 2020, se tornando o segundo maior vencedor do torneio ao lado do Fluminense. O Corinthians, principal campeão, tem 10.

