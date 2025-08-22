Menu
Menu Busca sexta, 22 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Investidor assume controle do Pantanal SAF e clube projeta futuro com gestão profissional

Clube adotou modelo empresarial em 2024 e agora oficializa seu primeiro parceiro privado no futebol profissional do estado

22 agosto 2025 - 18h55Luiz Vinicius

O Pantanal SAF vai oficializar, na próxima segunda-feira (25), o primeiro investimento privado em um clube profissional de futebol de Mato Grosso do Sul. O clube adotou o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em novembro de 2024, seguindo a legislação nacional que permite a entrada de capital privado e a profissionalização da gestão esportiva.

Agora, um investidor local assumirá o controle acionário ao lado do fundador Gilmar Ribeiro, o Mazinho. A nova fase do Pantanal SAF promete foco em estrutura, categorias de base e projetos sociais.

Segundo a diretoria, o clube quer unir gestão empresarial com responsabilidade social, mirando o fortalecimento do futebol no estado.

O anúncio acontece na véspera dos 126 anos de Campo Grande e é tratado como um passo histórico para o esporte sul-mato-grossense, que busca novos rumos e maior visibilidade nacional.

O anúncio será feito em evento no Bioparque Pantanal, às 17h, com presença do governador Eduardo Riedel, autoridades e empresários.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

O torneio será realizado em 2026
Esportes
Copa do Mundo: Donald Trump anuncia data do sorteio da fase de grupos
JD1TV: Primeira-dama Mônica Riedel participa do programa de estreia do JD1 Superação
Esportes
JD1TV: Primeira-dama Mônica Riedel participa do programa de estreia do JD1 Superação
Guanandizão lotado para jogo da Superliga 2024/2025
Esportes
Venda de ingressos da Supercopa de Vôlei em Campo Grande começa na segunda
Taça da Conmebol Libertadores
Esportes
Libertadores 2025: São Paulo, Vélez e Racing garantem vaga nas quartas
3ª Corrida dos Poderes será lançada em agosto com palestra de Yeltsin Jacques
Esportes
3ª Corrida dos Poderes será lançada em agosto com palestra de Yeltsin Jacques
Campo Grande comemora aniversário com aulão gratuito na Belmar Fidalgo
Esportes
Campo Grande comemora aniversário com aulão gratuito na Belmar Fidalgo
Mbappé
Esportes
Real Madrid bate Osasuna na estreia pelo Campeonato Espanhol
Cor da discórdia? Presidente da CBF diz que mandou Nike parar de fabricar camisa vermelha
Esportes
Cor da discórdia? Presidente da CBF diz que mandou Nike parar de fabricar camisa vermelha
Sinner passa mal, abandona jogo e Alcaraz é campeão do Cincinnati Open
Esportes
Sinner passa mal, abandona jogo e Alcaraz é campeão do Cincinnati Open
Neymar chorando após derrota do Santos para o Vasco
Esportes
Dublador revela falas de Neymar em goleada histórica do Vasco sobre o Santos

Mais Lidas

Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Mulher morre na Santa Casa dias após apanhar do filho autista em Jardim
O caso aconteceu na quarta-feira (20)
Polícia
Jovem é picada por escorpião ao experimentar roupa em loja de shopping
Dede estava foragido e já havia sido condenado por homicídio
Polícia
Dede, que estuprou ex e enteada, continuará preso após confronto com Garras na Capital
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
AGORA: Motociclista é socorrido em estado gravíssimo após acidente na Marques de Herval