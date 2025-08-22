Investidor assume controle do Pantanal SAF e clube projeta futuro com gestão profissional

O Pantanal SAF vai oficializar, na próxima segunda-feira (25), o primeiro investimento privado em um clube profissional de futebol de Mato Grosso do Sul. O clube adotou o modelo de Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em novembro de 2024, seguindo a legislação nacional que permite a entrada de capital privado e a profissionalização da gestão esportiva.

Agora, um investidor local assumirá o controle acionário ao lado do fundador Gilmar Ribeiro, o Mazinho. A nova fase do Pantanal SAF promete foco em estrutura, categorias de base e projetos sociais.

Segundo a diretoria, o clube quer unir gestão empresarial com responsabilidade social, mirando o fortalecimento do futebol no estado.

O anúncio acontece na véspera dos 126 anos de Campo Grande e é tratado como um passo histórico para o esporte sul-mato-grossense, que busca novos rumos e maior visibilidade nacional.

O anúncio será feito em evento no Bioparque Pantanal, às 17h, com presença do governador Eduardo Riedel, autoridades e empresários.

