Esportes

Ivete Sangalo fará show no Maracanã antes de Brasil x Chile pelas Eliminatórias

Apresentação acontece nesta quinta-feira, em duelo que pode marcar a despedida da Seleção no país antes da Copa do Mundo de 2026

02 setembro 2025 - 16h41Carla Andréa

O Maracanã será palco, nesta quinta-feira (4), não apenas de futebol, mas também de música. Antes da partida entre Brasil e Chile, válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, a cantora Ivete Sangalo fará um show especial.

A apresentação acontecerá logo após o aquecimento dos atletas, antes de a bola que rolar às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), com transmissão da Globo e sportv.

A partida deve ser a última da Seleção em território nacional antes do Mundial. Em outubro, o time comandado por Carlo Ancelotti atuará no Japão e na Coreia do Sul, e a tendência é que os compromissos de novembro de 2025 e março de 2026 sejam realizados na Europa.

Preços dos ingressos

Setor Sul – Inteira: R$ 200 | Meia: R$ 100

Setor Sul Visitante – Inteira: R$ 200 | Meia: R$ 100

Setor Leste Superior – Inteira: R$ 240 | Meia: R$ 120

Setor Leste Inferior – Inteira: R$ 280 | Meia: R$ 140

Setor Oeste Inferior – Inteira: R$ 320 | Meia: R$ 160

