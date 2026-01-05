Ivinhema deixa vitória escapar ao sofrer gol nos minutos finais em estreia na Copinha

O Ivinhema estreou na Copa São Paulo de Futebol de Juniores neste domingo, dia 4, e saiu de campo com um sabor amargo ao empatar em 1 a 1 com o Referência FC, em Embu das Artes.

Isso porque o time sul-mato-grossense esteve a frente do placar até os minutos finais, quando tomou o empate e garantiu seus primeiros pontos.

Na próxima rodada, no dia 7, o Ivinhema encara o Real-RS às 14h15, no horário de Mato Grosso do Sul.

O adversário, inclusive, perdeu na estreia para o time do Ituano pelo placar de 3 a 0.

