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Ivinhema enfrenta o Uberlândia fora de casa em duelo direto pela liderança da Série D

Azulão do Vale joga neste sábado (11), no Triângulo Mineiro, em confronto entre os únicos vencedores do Grupo A11

11 abril 2026 - 13h50Taynara Menezes
Duelo acontecerá no Triângulo Mineiro Duelo acontecerá no Triângulo Mineiro   (Foto: FFMS)

O Ivinhema Futebol Clube volta a campo neste sábado (11) pela Campeonato Brasileiro Série D em um confronto direto pela liderança do Grupo A11. O adversário será o Uberlândia Esporte Clube, às 16h (MS), no Estádio Parque do Sabiá.

As duas equipes estrearam com vitória e somam três pontos, dividindo a ponta da tabela. O time mineiro venceu o Abecat-GO por 1 a 0 fora de casa, enquanto o Azulão do Vale bateu o CRAC-GO pelo mesmo placar no Saraivão, com gol de Vitão.

Para a partida, o técnico Douglas Ricardo terá desfalques importantes. O atacante Vitão, autor do gol da estreia, e o lateral-esquerdo Harrison estão lesionados e não viajaram. Por outro lado, o zagueiro Uberaba e o atacante Luan, recém-chegados do Rio Claro-SP, ficam à disposição.

A arbitragem será de Djonaltan Costa de Araújo, com assistências de Magno Arantes Lira e Marcyano da Silva Vicente. A partida terá transmissão pelo canal Metrópoles, no YouTube.

Outros jogos da rodada

A segunda rodada do Grupo A11 ainda conta com Betim-MG x Abecat, neste sábado (11), às 15h (MS), na Arena URBSAN. Já no domingo (12), o CRAC-GO recebe o Operário FC, em Catalão.

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