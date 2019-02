Jairo, ídolo do Timão e do Coxa, morreu hoje em Curitiba

Saiba Mais Geral Goleiro do Criciúma socorre motociclista que caiu em valeta

O ex- goleiro, Jairo Nascimento, ídolo do Corinthians e Coritiba que também atuou pela Seleção Brasileira na década de 70 morreu na manhã desta quarta-feira em Curitiba (PR). O ex-atleta lutava contra um câncer no rim e estava internado desde o dia 23 de janeiro no Hospital Erasto Gaertner.

De acordo com a Gazeta Esportiva, Jairo jogou pelo Corinthians em 1977, ano em que faturou o Campeonato Paulista diante da Ponte Preta. Além de 77, ele também estava no clube em 79 em mais uma conquista do Campeonato Paulista. Jairo defendeu o Timão em 189 partidas de 77 a 1980.

Mesmo defendendo o Corinthians por tanto tempo, Nascimento se firmou ídolo máximo no Coritiba, ele esteve no grupo em duas passagens, entre 1972 e 1976 e entre 1982 e 1987. Com isso ele se tornou o atleta que mais jogos disputou pelo clube, com 410 partidas. Essa passagem no Coxa lhe rendeu o título de campeão paranaense e brasileiro pelo Coritiba

Luta

Ainda no fim do ano passado, Jairo lutava pela sobrevivência o que fez com que dois times de grande rivalidade, Palmeiras e Corinthians, se unissem em prol do tratamento do ex-atleta. Na época, o goleiro do Palmeiras, Fernando Prass doou uma camisa autografada para ser leiloada. O dinheiro seria para ajudar a família no custeio do tratamento.

O Coritiba publicou em suas redes sociais notas lamentando a morte de Jairo. “Faleceu hoje Jairo. Foi quem mais vestiu a nossa camisa, com 410 jogos. Campeão estadual, campeão do Torneio do Povo e Campeão Brasileiro. Todos nossos sentimentos para família, amigos e torcedores. Jairo marcou e sempre será lembrado na nossa história. Descanse em paz, Jairo”.

Em nota, o Hospital Erasto Gaertner confirmou o falecimento do goleiro em decorrência do câncer.

