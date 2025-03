JapÃ£o Ã© a primeira seleÃ§Ã£o a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026

A Seleção Japonesa tornou-se a primeira equipe classificada para a Copa do Mundo de 2026, juntando-se a Estados Unidos, México e Canadá, que já têm vagas garantidas por serem os países-sedes da competição.

A classificação veio nesta quinta-feira (20), após a vitória por 2 a 0 sobre o Bahrein, em partida válida pelas Eliminatórias Asiáticas.

Com o resultado, o Japão chegou aos 19 pontos e se isolou na liderança do Grupo C, tornando-se inalcançável pelas demais seleções. A chave também conta com Austrália (2ª colocada, com 10 pontos), Arábia Saudita (3ª, com seis), Indonésia (4ª, com seis), Bahrein (5ª, com seis) e China (6ª, com seis).

Os gols da vitória e da classificação foram marcados por Daichi Kamada e Takefusa Kubo, garantindo a festa dos 60 mil torcedores que lotaram o Saitama Stadium, na região metropolitana de Tóquio.

Com a vaga assegurada, o Japão disputará a sua oitava Copa do Mundo consecutiva. A seleção asiática estreou na competição em 1998, na França, e desde então tem sido presença constante no torneio.

