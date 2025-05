Jardim Itamaracá ganha nova arena para prática esportiva na região

Através do programa “MS Bom de Bola”, moradores do Jardim Itamaracá e região foram beneficiados com uma nova arena esportiva conta com quadra de futebol society, quadra de areia, academia ao ar livre, parquinho infantil, arquibancada e sistema de iluminação em LED para a comunidade.

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), revitalizou o campo já existente e realizou a entrega da Praça do Jardim Itamaracá, que passa a se chamar Praça “Deus é 10”, em homenagem à associação local que atende crianças por meio do esporte.

Durante o ato de entrega, a vice-prefeita, Camilla Nascimento, destacou o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à prática esportiva. “Temos investido na criação e na revitalização de espaços como esse em todas as regiões da nossa Capital. O esporte transforma vidas, promove saúde e fortalece laços comunitários, isso é fundamental”, afirmou.

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, enfatizou a importância de iniciativas que fomentem o esporte como ferramenta de transformação social. “A prática esportiva vai muito além da atividade física. É um instrumento de cidadania, que ensina valores e forma caráter. Por isso, parcerias com projetos como o ‘Deus é Dez’ são fundamentais para fortalecer o sentimento de pertencimento, ocupar esses espaços e preservar os equipamentos públicos”, pontuou.

A iniciativa integra já inaugurou outras estruturas nos bairros Dom Antônio Barbosa, Coophavila II, Coophatrabalho e Jardim Itamaracá. O projeto é realizado em parceria com a Secretaria Especial de Articulação Regional (Sear), a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), e conta com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

