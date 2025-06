Jardim recebe 3° divisão de vôlei de MS pelos Jogos Escolares da Juventude

O município de Jardim - a 239 km de Campo Grande - foi o escolhido para receber a terceira divisão de vôlei masculino e feminino dos Jogos Escolares da Juventude, que seguirá até o dia 29 de junho.

Nesta etapa, serão 29 cidades participantes e cerca de 500 atletas disputando as partidas no seis dias de competição, com faixa etária de 15 a 17 anos.

Os munícipios que estarão competindo são: Água Clara, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Caracol, Deodápolis, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Itaquirai, Ivinhema, Japorã, Jardim, Juti, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sidrolândia.

A primeira e segunda divisão aconteceu em Três Lagoas entre os meses de maio e início de junho. Naquela oportunidade, ainda teve outras modalidades, sejam coletivas ou individuais.

A competição é organizada pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul), órgão subordinado à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

